Продажи новых автомобилей в России продолжают расти

По данным AEB, дилеры LADA реализовали в январе-мае 138 480 автомобилей — на 23% больше, чем годом ранее. KIA нарастила продажи на 33% до 91 353 единиц, а Hyundai — на 26% до 70 613 экземпляров. Замыкают лидерскую пятерку все так же Renault и Volkswagen. В пользу машин этих марок сделали выбор 57 277 и 39 224 россиянина.

Если смотреть по моделям, то и здесь практически никаких перестановок не произошло. Самым востребованным авто остается KIA Rio, разлетевшаяся тиражом в 42 750 единиц. На второй строчке располагается LADA Vesta (39 792 шт.), а на третьей — LADA Granta (36 490 шт.). Бестселлеры Hyundai — Creta и Solaris — вновь поменялись местами. Россияне купили 27 457 седанов и 27 456 кроссоверов — разница всего-то в одну машину.

Шестую позицию занимает Volkswagen Polo — на нем свой выбор остановили 21 697 покупателей. Седьмым стал Renault Duster, привлекший внимание 17 294 человек. В первую десятку также вошли LADA Largus, LADA XRAY и Skoda Rapid. Автосалоны покинули 17 143, 14 086 и 13 770 таких автомобилей соответственно.