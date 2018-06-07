Названы сроки начала российских продаж нового Lexus ES

Публичная премьера нового Lexus ES состоялась еще в апреле. Наконец, японцы объявили ориентировочные сроки начала продаж — до нашей страны новинка доберется осенью. Российским покупателям седан будет предлагаться в трех версиях: ES 200, ES 250 и ES 350. А комплектаций предусмотрено пять — Comfort, Executive, Premium, Luxury и F SPORT.

Отдельного внимания заслуживает исполнение F SPORT, которого прежде у ES не было. Оно подразумевает эксклюзивные элементы экстерьера и интерьера. В частности, 19-дюймовые колесные диски нового дизайна, а также исключительные оттенки окраски кузова — синий и белый металлик.

В подробности о модификациях представители Lexus почему-то вдаваться не стали. Но судя по всему, седьмой ES будет оснащаться теми же двигателями, что его предшественник. То есть 2,0-, 2,5- и 3,5-литровыми моторами отдачей в 150, 184 и 249 л. с. Хотя, не исключено, что для новинки двигатели модернизировали, и их мощность изменилась. Об этом мы узнаем позже.

Всю информацию о новом ES для отечественного авторынка российское представительство Lexus раскроет ближе к старту продаж. Тогда же японцы объявят и прайсы новинки. Напомним, что седан нынешнего поколения предлагается в нашей стране по цене от 2 235 000 рублей.