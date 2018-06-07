Названы цены новой Toyota Supra

Фото: www.motor1.com
На форуме Supra MkV появилась информация о том, что ценник на новую Toyota Supra будет начинаться в США от 63 500 долларов — или 4 млн. рублей по текущему курсу. Автор публикации ссылается на собственные источники внутри компании. Официально же представители «Тойоты» эти сведения пока никак не комментируют.
Виктория Базылева

Судя по сообщениям на форуме Supra Mk, пользователи расстроены новостью о прайсах. По их мнению, цена «Супры» слишком завышена, учитывая предполагаемые динамические характеристики. Они сравнивают возрожденный спорткар с моделью родственного бренда — Lexus RC F. Это авто лишь на 1000 долларов дороже, хотя комплектуется более мощным пятилитровым V8 с отдачей в 467 л. с. и разгоняется до первой сотни за 4,4 секунды.

Напомним, что по предварительным данным, под капотом Toyota Supra поселится трехлитровая «турбошестерка» BMW, генерирующая 335 л. с. и 550 Нм максимального крутящего момента. Этот мотор может разогнать 1500-килограммовый автомобиль за 4,5 секунды. Впрочем, не исключено и появление альтернативного агрегата — двухлитрового двигателя с наддувом в 248 л. с.

Ожидается, что Toyota презентует публике долгожданную Supra уже осенью нынешнего года — через пару месяцев после мировой премьеры одноплатформенного BMW Z4. Но официально японцы не подтверждают и эту информацию.

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7 июня 2018
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