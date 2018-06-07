Названы цены новой Toyota Supra

Судя по сообщениям на форуме Supra Mk, пользователи расстроены новостью о прайсах. По их мнению, цена «Супры» слишком завышена, учитывая предполагаемые динамические характеристики. Они сравнивают возрожденный спорткар с моделью родственного бренда — Lexus RC F. Это авто лишь на 1000 долларов дороже, хотя комплектуется более мощным пятилитровым V8 с отдачей в 467 л. с. и разгоняется до первой сотни за 4,4 секунды.

Напомним, что по предварительным данным, под капотом Toyota Supra поселится трехлитровая «турбошестерка» BMW, генерирующая 335 л. с. и 550 Нм максимального крутящего момента. Этот мотор может разогнать 1500-килограммовый автомобиль за 4,5 секунды. Впрочем, не исключено и появление альтернативного агрегата — двухлитрового двигателя с наддувом в 248 л. с.

Ожидается, что Toyota презентует публике долгожданную Supra уже осенью нынешнего года — через пару месяцев после мировой премьеры одноплатформенного BMW Z4. Но официально японцы не подтверждают и эту информацию.