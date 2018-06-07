Rolls-Royce лишился главного дизайнера

Ведущие специалисты в области автомобильного дизайна частенько меняют место работы, переезжая из одной компании в другую. И потому нет ничего удивительного в том, что Джайлс Тейлор решил покинуть Rolls-Royce. Не исключено, что он займет пост шеф-дизайнера какой-либо другой марки. Но доподлинно о его дальнейших планах ничего не известно.

Причины, по которым люксовый бренд лишился художника, тоже не раскрываются. Но по данным пресс-службы Rolls-Royce, Тейлор отправился на поиски «альтернативных деловых интересов». Что имеется в виду? Да кто же их знает, этих британцев. Возможно, главный дизайнер рассорился со своими боссами, либо у него закончился контракт. Как бы там ни было, Тейлор больше не работает на славу «Роллс-Ройс», а кто займет его место — загадка.

Напомним, что к британской компании Джайлс Тейлор присоединился в 2012 году, сменив на посту Яна Кемерона. Именно Тейлор трудился над дизайном последнего Phantom и первого в истории бренда кроссовера — модели Cullinan. До «Роллс-Ройса» он успел поработать в PSA Group и в Jaguar. Кстати, дорестайлинговый XJ нынешнего поколения (кузов X351) — его творение.