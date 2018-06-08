Глава Subaru уходит в отставку из-за скандала с обманом покупателей

Впрочем, бывший глава Subaru остается в компании на формальной должности не уполномоченного председателя правления. Новым же главой концерна станет исполнительный вице-президент Subaru Томоми Накамура.

По официальной версии, компания фальсифицировала данные о выбросах вредных веществ в атмосферу и расходе топлива по распоряжению главы отдела тестирования новых автомобилей без ведома вышестоящего руководства.

В мае японцы признали, что с 2012 по 2017 годы жульничали с показателями без малого 1000 автомобилей, и обещали принять меры. Интересно, как изменится ситуация в «Субару» после замены кадров?