Глава Subaru уходит в отставку из-за скандала с обманом покупателей

Фото: Subaru
По стопам Volkswagen пошли не только Mercedes и BMW — после скандала, связанного с занижением показателей расхода топлива и вредных выбросов в автомобилях японской марки свою должность покидает президент Subaru Ясуюки Ёcинага.
Марина Ведяшкина

Впрочем, бывший глава Subaru остается в компании на формальной должности не уполномоченного председателя правления. Новым же главой концерна станет исполнительный вице-президент Subaru Томоми Накамура.

По официальной версии, компания фальсифицировала данные о выбросах вредных веществ в атмосферу и расходе топлива по распоряжению главы отдела тестирования новых автомобилей без ведома вышестоящего руководства.

В мае японцы признали, что с 2012 по 2017 годы жульничали с показателями без малого 1000 автомобилей, и обещали принять меры. Интересно, как изменится ситуация в «Субару» после замены кадров?

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8 июня 2018
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