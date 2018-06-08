Названы самые востребованные китайские автомобили в России

По результатам прошлого месяца практически у всех китайских автостроителей российские продажи подросли. Единственной компанией из КНР, которая ушла в минус, стала Brilliance. Если в мае 2017-го дилеры этой марки реализовали 21 машину, то в мае 2018-го — лишь 12 (-43%). Но это несерьезно — учитывая масштаб отечественного авторынка, объем которого составил 147 525 единиц, можно сказать, что авто «Брилианс» как не продавались, так и не продаются.

Увереннее всех в России себя чувствует Lifan — этот производитель уже который год возглавляет сегмент. В прошлом месяце новенькими «Лифанами» обзавелись 1327 россиян, что на 4% больше, нежели в мае 2017-го. На второй строчке по-прежнему располагается Chery. Дилеры этой марки реализовали 525 автомобилей — практически столько же, сколько в минувшем году (+1%).

Замыкает первую тройку Haval, который еще в начале года обошел Geely. Продав 286 машин, автостроитель увеличил показатель аж на 65%. Geely, утративший третью позицию, обосновался на четвертой с результатом в 215 реализованных авто (+4%). В лидерской пятерке также оказалась компания Zotye, которая не сильно отстает от Haval и Geely. Автосалоны Zotye в мае покинули 206 легковушек (+73%).