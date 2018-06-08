Volvo полностью отказалась от участия во всех международных автосалонах

Представители компании Volvo объявили, что на грядущем Женевском моторшоу, которое откроет двери для посетителей следующей весной, автостроитель выставлять свои модели не будет. По их словам, индивидуальные мероприятия куда эффективнее, поскольку они позволяют «вывести взаимодействие с клиентской базой на новый уровень».

– Мы не говорим «нет» автомобильных выставкам. Мы ожидаем, что такие события автомобильной индустрии, как Женевский автосалон, не будут стоять на месте и продолжат развиваться, и мы всегда сможем вернуться к участию в будущем, — подчеркнул старший вице-президент по разработке стратегии, развитию бренда и розничным продажам Volvo Cars Бьёрн Аннвалль.