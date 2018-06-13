К ЧМ-2018 мотобат ГИБДД пересел на электробайки

Видимо потому, что сей параметр — ключевой при задержании полицейским правонарушителя — у новомодного отечественного транспортного средства явно не поднимается «выше плинтуса». Дело в том, что максимальную снаряженную массу «Пульсара», равную 245 кг (это не считая веса седока), 20-сильному электромоторчику будет сдвинуть с места совсем не просто. Тут уж не до стремительных погонь…

Судя по всему, власти города прекрасно осведомлены о, мягко говоря, не выдающихся ТТХ новомодного транспорта из Ижевска. Потому и говорят о его применении лишь при патрулировании в пешеходных зонах и тому подобных местах.

Подводя итог можно сказать, что новейший электрбайк по эффективности в полицейском применении стоит примерно на том же уровне, что велосипед или сегвей. Но в одной категории «подарочек» столичной ГИБДД превосходит своих колесных конкурентов: он гораздо круче и моднее смотрится в глазах приезжей публики.

Не даром «пульсары» передали ГИБДД перед самым мундиалем 2018. Съехавшиеся в город болельщики потом будут по всему миру рассказывать, какая Москва вся из себя экологически продвинутая и высокотехнологичная — тут даже полиция на электромотоциклах разъезжает, словно герои голливудских блокбастеров 15—20-летней давности.