К ЧМ-2018 мотобат ГИБДД пересел на электробайки

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил 30 электромотоциклов представителям дорожно-патрульной службы ГИБДД столицы. Это случилось на полигоне Московского учебного центра подготовки пожарных и спасателей в деревне Апаринки.
— Необычная техника, электромотоциклов еще у нас в дорожно-патрульной службе не было, да и в мире их немного. Это, наверное, первый батальон в Европе, который будет укомплектован электрическими мотоциклами. Попробуем, как они в деле, — порадовался мэр. По его мнению, на электробайках можно будет работать в зоне проведения соревнований, в парках, в центре города.
С виду электробайк напоминает применяемые столичным мотобатом эндуро от BMW. Но на самом деле под полицейской раскраской скрывается агрегат, родившийся некоторое время назад в строгосекретных недрах концерна «Калашников» под именем ИЖ «Пульсар». Гордость от лицезрения плодов жизнедеятельности удмуртских конструкторов не пропадает даже когда узнаешь, что электромоторчик тут китайский — модель HRM10KW от Golden Motor мощностью всего 15 кВт то есть 20 л. с. Тяговые литий-ионные аккумуляторы тоже явно не из России родом. Отечественное «железо» с китайским «сердцем», если привесить к нему кучу дополнительных аккумуляторов вместо кофров над задним колесом, может, теоретически, самостоятельно проехать аж 250 км.
По поводу максимальной скорости «китайского ИЖ» официальной информации найти не удалось.