К ЧМ-2018 мотобат ГИБДД пересел на электробайки

Отечественный ИЖ «Пульсар» — электромотоцикл с китайским мотором от концерна «Калашников» — вручили московской ГИБДД. Теперь полиция полностью готова поражать воображение заезжих футбольных болельщиков своей высокотехнологичной экологической продвинутостью.
Максим Строкер

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил 30 электромотоциклов представителям дорожно-патрульной службы ГИБДД столицы. Это случилось на полигоне Московского учебного центра подготовки пожарных и спасателей в деревне Апаринки.

— Необычная техника, электромотоциклов еще у нас в дорожно-патрульной службе не было, да и в мире их немного. Это, наверное, первый батальон в Европе, который будет укомплектован электрическими мотоциклами. Попробуем, как они в деле, — порадовался мэр. По его мнению, на электробайках можно будет работать в зоне проведения соревнований, в парках, в центре города.

С виду электробайк напоминает применяемые столичным мотобатом эндуро от BMW. Но на самом деле под полицейской раскраской скрывается агрегат, родившийся некоторое время назад в строгосекретных недрах концерна «Калашников» под именем ИЖ «Пульсар». Гордость от лицезрения плодов жизнедеятельности удмуртских конструкторов не пропадает даже когда узнаешь, что электромоторчик тут китайский — модель HRM10KW от Golden Motor мощностью всего 15 кВт то есть 20 л. с. Тяговые литий-ионные аккумуляторы тоже явно не из России родом. Отечественное «железо» с китайским «сердцем», если привесить к нему кучу дополнительных аккумуляторов вместо кофров над задним колесом, может, теоретически, самостоятельно проехать аж 250 км.

По поводу максимальной скорости «китайского ИЖ» официальной информации найти не удалось.

Видимо потому, что сей параметр — ключевой при задержании полицейским правонарушителя — у новомодного отечественного транспортного средства явно не поднимается «выше плинтуса». Дело в том, что максимальную снаряженную массу «Пульсара», равную 245 кг (это не считая веса седока), 20-сильному электромоторчику будет сдвинуть с места совсем не просто. Тут уж не до стремительных погонь…

Судя по всему, власти города прекрасно осведомлены о, мягко говоря, не выдающихся ТТХ новомодного транспорта из Ижевска. Потому и говорят о его применении лишь при патрулировании в пешеходных зонах и тому подобных местах.

Подводя итог можно сказать, что новейший электрбайк по эффективности в полицейском применении стоит примерно на том же уровне, что велосипед или сегвей. Но в одной категории «подарочек» столичной ГИБДД превосходит своих колесных конкурентов: он гораздо круче и моднее смотрится в глазах приезжей публики.

Не даром «пульсары» передали ГИБДД перед самым мундиалем 2018. Съехавшиеся в город болельщики потом будут по всему миру рассказывать, какая Москва вся из себя экологически продвинутая и высокотехнологичная — тут даже полиция на электромотоциклах разъезжает, словно герои голливудских блокбастеров 15—20-летней давности.

байки, мототехника, электромобили, ГИБДД
13 июня 2018
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