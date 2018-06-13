Названы самые популярные премиальные авто лета-2018

У BMW с марта по май 2018 года наибольшим спросом пользовалась модель X5 (16% от продаж марки). Также популярными среди россиян этой весной оказались BMW 3-й и 5-й серии (15% продаж марки каждая), что эксперты объясняют появлением новых модификаций и технологичностью моделей.

Летом специалисты прогнозируют рост продаж BMW Х3 за счет открытия локальной сборки модели в Калининграде, увеличение доли продаж Х6 в связи с выходом новой специальной серии и сезонного спроса на кабриолеты 4-й серии.