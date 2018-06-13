Названы самые популярные премиальные авто лета-2018

Лидерами премиум-сегмента, согласно данным аналитической службы компании «Авилон», весной этого года стали внедорожники Mercedes GLE и GLS, а также GLE купе и Е-класс купе. Летом при стабильно высокой доле Е-класса марка ожидает сохранение темпов контрактования по внедорожникам и традиционного для сезона роста продаж версий AMG.
У BMW с марта по май 2018 года наибольшим спросом пользовалась модель X5 (16% от продаж марки). Также популярными среди россиян этой весной оказались BMW 3-й и 5-й серии (15% продаж марки каждая), что эксперты объясняют появлением новых модификаций и технологичностью моделей.
Летом специалисты прогнозируют рост продаж BMW Х3 за счет открытия локальной сборки модели в Калининграде, увеличение доли продаж Х6 в связи с выходом новой специальной серии и сезонного спроса на кабриолеты 4-й серии.
У бренда Audi флагманами продаж этой весной стали Audi Q7 (более 30% от всех реализованных авто марки) и новый Audi A8, старт продаж которой состоялся в марте этого года.
Летом, по предположению экспертов, ожидается интерес к выходу новых Audi A7 и Q8.
Лидером продаж бренда Maserati (более 80%) с 2016 года остается кроссовер Levante.
Специалисты считают, что летом ситуация не изменится, ожидая при этом повышение интереса покупателей к выходу обновлённой версии седана Ghibli.
У Land Rover весной лидирующие позиции сохранили модели Range Rover и Range Rover Sport (22% и 20% продаж) за счет обновления в марте этого года. Далее по объемам продаж следуют Range Rover Velar (последняя новинка бренда) и Jaguar F-Pace (лидер продаж марки), как представители наиболее популярного сегмента у россиян — городских кроссоверов.
По мнению экспертов, такая «расстановка сил» у марок сохранится и в летний период, присоединится к лидерам презентованный в марте новый Jaguar E-PACE.
Модели Escalade и Tahoe по-прежнему остаются лидерами у Cadillac и Chevrolet, чья популярность объясняется обновлениями 2018 года — весной на их долю пришлось 70% продаж каждого бренда соответственно. Большой спрос вызвала новая модель Chevrolet — 8-и местный кроссовер Traverse.
В летний период эксперты ожидают спрос на спорткары Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette, доступных в кузове кабриолет.