Оле-оле-оле: UAZ Patriot делает ставку на футбол

Напомним, что «футбольный» УАЗ Патриот отличается от обычного в первую очередь яркой окраской. Автомобиль щеголяет эксклюзивном «костюмом» темно-синего цвета со специальными «нашивками» на бортах. И эти наклейки, и специальные шильдики сразу выдадут в его владельце истинного болельщика. Ко всему прочему машину украсили оригинальными легкосплавными дисками и атермальными задними стеклами. Салон щеголяет кожаными сиденьями с контрастной прострочкой и тиснением на футбольную тему. Рычаг КП и стояночный тормоз также оформлены в особом «спортивном» стиле. Что касается технической составляющей, то это комплектация «Престиж», о которой более подробно вы можете узнать здесь.

Между тем, как уже говорилось выше, производитель «футбольной» машины сейчас пребывает не в лучшем положении. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за первые четыре месяца года дилеры ульяновской марки реализовали 10 783 автомобиля, что на 17% меньше, нежели в январе-апреле 2017-го. Так что оле-оле-оле, Ульяновск — вперед!