АВТОВАЗ отзывает свыше 38 500 автомобилей LADA

По данным Росстандарта, под отзыв подпадают 38 808 внедорожников LADA 4x4, реализованных российскими дилерами в период с июня 2017 года по настоящее время. Тольяттинцы обнаружили заводскую недоработку, которая может привести к повреждению изоляции провода генератора и, как следствие, к перебоям в системе электрооборудования.

В скором времени владельцы всех потенциально неисправных автомобилей получат приглашение на сервис в официальный дилерский центр. В рамках отзывной кампании работники СТО установят дополнительные хомуты крепления жгута, а заодно и проверят целостность изоляции проводов. Все работы, разумеется, будут проводиться бесплатно для собственников машин.

Напомним, что совсем недавно — в конце апреля — АВТОВАЗ запустил другую сервисную акцию, охватывающую LADA Granta и LADA Kalina. Причиной проведения той отзывной кампании послужила неисправность системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, которая может не сработать при ДТП.