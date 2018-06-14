Mercedes-Benz отзывает в России более 9000 легковушек

Mercedes-Benz отзывает в России автомобили моделей A, B, C, CLA, GLA, и GLC. Автопроизводитель заметил дефект в подушках безопасности водителя: они могут сработать из-за электростатического разряда. Как сообщает Росстандарт, кампания коснется 9281 машины, проданной в 2016—2018 годах.

Специалисты официальных сервис-центров должны проверить и при необходимости доработать рулевую колонку каждого из отзываемых авто. В ближайшее время представители Mercedes-Benz свяжутся с владельцами проблемных транспортных средств, подпадающих под компанию.

Автовладельцы также могут узнать, нужно ли им отдавать машину в ремонт, самостоятельно связавшись с дилером. Все работы в рамках отзывной кампании проводятся бесплатно для автовладельцев.