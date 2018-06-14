Патриарха Кирилла пересадят на автомобиль из проекта «Кортеж»

В конце августа нынешнего года новая российская марка Aurus, под которой будут выпускаться автомобили проекта «Кортеж», представит публике минивэн «Арсенал», а также седан и лимузин «Сенат». Некоторое время спустя машины, построенные на Единой модульной платформе, передадут чиновникам. Сменить свое элитное немецкое авто на транспорт, разработанный научным центром «НАМИ», могут попросить и патриарха Кирилла.

— Проект «Кортеж» — дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству. Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными. Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами, — сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Добавим, что на сегодняшний день, помимо удлиненного Mercedes-Benz S-Class Pullman, в автопарк Московской патриархии входят внедорожники Cadillac Escalade и уникальная «Чайка», принадлежавшая ранее митрополиту Никодиму. Ретро-автомобиль Кирилл использует в особо торжественных случаях как «дань памяти эпохе и ее владельцу», а также «в знак любви к отечественному производству».