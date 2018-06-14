Volkswagen Golf возвращается в Россию

Стало известно, что компания Volkswagen намерена вернуть на российский рынок свою модель-лицо марки — VW Golf. Через два года после того как ее перестали официально поставлять в Россию, она может вернуться. Модель, как пишет Коммерсант, будет представлена у нас лишь кузове хетчбэк и только с двумя вариантами мотора под капотом — 1,4-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 125 л. с. и 150 л. с. Трансмиссия, как водится, только «робот» DSG.

Отечественному покупателю будут доступны четыре комплектации.125-сильный двигатель получат комплектации Trendline, Comfortline и R-Line. 150-сильная силовая установка полагается версии Highline. Базовый вариант Golf будет оснащен климат-контролем, медиасистемой, «автопарковщиком». Как сообщают СМИ, стоимость самого дешевого Golf в России составит 1,43 млн. рублей. Для справки ценники на кроссовер Volkswagen Tiguan калужской сборки начинаются с 1,4 млн. рублей.