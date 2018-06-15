Российская премьера KIA Ceed состоится на Московском автосалоне-2018

И любопытство потенциальных покупателей вполне понятно если учесть, что и предыдущая генерация автомобиля отличалась бойким характером, точностью рулежки, лаконичным, но интересным интерьером. А грядущая новинка отечественного рынка, избавившаяся, напомним, от апострофа в названии и называющаяся теперь просто Ceed, обещает и новые удовольствия от динамичной и острой езды, и завистливые взгляды коллег по потоку по поводу грациозных и стремительных линий экстерьера.

Напомним, что Ceed получил (в дополнение к хорошо известным и неплохо зарекомендовавшим себя 1,4- и 1,6-литровым атмосферникам в 100 и 128 сил) новым 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра. Он агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. — можно будет зажечь! Продажи машины начнутся в сентябре — к ним и приурочена российская премьера на ММАС-2018.

Кроме этого хетчбэка KIA покажет на столичном мотор-шоу уже представленные в России седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, новое поколение компактного ситикара Picanto и обновленный городской кроссовер Soul. А особое место в экспозиции будет отведено первому в истории KIA автомобилю класса «гран-туризмо» Stinger.

Кстати сказать, ММАС-2018 станет чуть ли не последним для KIA мероприятием в этом году, где будут выставлены все ее глобальные новинки. Нет, корейцы выступят и на Парижском мотор-шоу, но там акцент будет сделан в основном на электрические и другие «зеленые» модели.