Volvo начинает делать автомобили из пластиковых бутылок

Интерьер Volvo XC60 может похвастать переработанными волокнами ненужных рыболовных сетей и канатов, а также материалами на основе пластиковых бутылок и обрезков хлопчатобумажных изделий. Шумоизоляция была изготовлена из подлежащих переработки сидений старых автомобилей марки.

– Активная переработка пластика и его повторное использование необходимы для того, чтобы повернуть вспять проблему пластикового загрязнения. Решение использовать ненужный пластик в производстве автомобилей Volvo устанавливает новый стандарт в автоиндустрии, — комментирует Эрик Солхейм, директор программы ООН по окружающей среде.