Volvo начинает делать автомобили из пластиковых бутылок

Через семь лет новые автомобили Volvo будут на четверть состоять из переработанного пластика. Шведы уже выкатили специально разработанный гибрид кроссовера ХС60 T8, демонстрирующий внедрение в производство «зеленых» технологий.
Лика Затворная

Интерьер Volvo XC60 может похвастать переработанными волокнами ненужных рыболовных сетей и канатов, а также материалами на основе пластиковых бутылок и обрезков хлопчатобумажных изделий. Шумоизоляция была изготовлена из подлежащих переработки сидений старых автомобилей марки.

– Активная переработка пластика и его повторное использование необходимы для того, чтобы повернуть вспять проблему пластикового загрязнения. Решение использовать ненужный пластик в производстве автомобилей Volvo устанавливает новый стандарт в автоиндустрии, — комментирует Эрик Солхейм, директор программы ООН по окружающей среде.

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18 июня 2018
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