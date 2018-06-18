За что арестовали главу Audi, и как это отразится на потребителях

Пресловутый дизельгейт аукнулся немцам не только убытками и потерей репутации, но еще и судами. Бывшего главу Volkswagen Мартина Винтеркорна американцы обвинили в нарушении закона «О чистом воздухе» и обмане потребителей.

Мало того, что топ-менеджеру грозят штрафы в размере 250 000 долларов, так еще и вполне себе реальный срок заключения под стражу. Максимальное наказание за подобные нарушения предусматривает в США до 20 лет лишения свободы. Занявший президентское кресло Маттиас Мюллер тоже не долго продержался — новый руководитель VW подал в отставку как только началась заворушка с полицией.