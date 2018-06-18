За что арестовали главу Audi, и как это отразится на потребителях

Фото: Геннадий Черкасов
Помните скандал, связанный с занижением показателей выхлопа дизельных двигателей целой россыпи автомобилей концерна Volkswagen? В частности, SEAT, Skoda и Audi. Так вот: первые головы уже полетели.
Лика Затворная

Пресловутый дизельгейт аукнулся немцам не только убытками и потерей репутации, но еще и судами. Бывшего главу Volkswagen Мартина Винтеркорна американцы обвинили в нарушении закона «О чистом воздухе» и обмане потребителей.

Мало того, что топ-менеджеру грозят штрафы в размере 250 000 долларов, так еще и вполне себе реальный срок заключения под стражу. Максимальное наказание за подобные нарушения предусматривает в США до 20 лет лишения свободы. Занявший президентское кресло Маттиас Мюллер тоже не долго продержался — новый руководитель VW подал в отставку как только началась заворушка с полицией.

telegraph.co.uk

Кроме того, в Германии задержан действующий глава Audi Руперт Штадлер. Боссу премиальной немецкой марки предъявлено обвинение в опосредованном подлоге и мошенничестве против потребителей. В офисах фирмы правоохранители устроили обыски, конфискована документация.

По делу об обмане покупателей с 2015 года проходит уже более 20 человек. Доверие потребителей подорвано, продажи Audi применительно к российскому рынку продолжают падать, ее перспективы выглядят весьма печально.

Впрочем, не только Volkswagen и его родственные бренды оказались в эпицентре скандала. С аналогичными обвинениями столкнулись представители Daimler, BMW, Renault и Subaru. Из-за вскрытой аферы с уменьшением показателей расхода топлива и вредных выбросов в автомобилях японской марки своей должности лишился президент Subaru Ясуюки Ёcинага. Кто следующий?

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18 июня 2018
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