Названы сроки начала продаж нового Audi A1

Новый Audi A1 не только заметно посвежел, но и немного увеличился в габаритах. Длина хетчбэк подросла на 60 мм до 4030 мм, в то время как ширина и высота практически не изменились — 1740 и 1400 мм. Вместительнее стал и багажный отсек, который теперь «проглатывает» до 335 литров с поднятыми спинками задних сидений и 1090 л — со сложенными.

Как и родственные Volkswagen Polo и SEAT Ibiza, сменивший генерацию A1 построен на модульной платформе MQB-A0. В моторную гамму хетчбэка вошли три бензиновых турбодвигателя: базовый литровый предлагается в двух степенях форсировки (95 и 116 л. с.), средний 1,5-литровый генерирует 150 сил, а топовый двухлитровый — 200 «лошадей».