Названы сроки начала продаж нового Audi A1

Компания Audi презентовала хетчбэк A1 второй генерации — самая компактная модель марки лишилась трехдверного исполнения, а также дизельных модификаций. Как ожидается, в продажу новинка поступит осенью нынешнего года. Но не в России — у нас «единичка» не представлена.
Новый Audi A1 не только заметно посвежел, но и немного увеличился в габаритах. Длина хетчбэк подросла на 60 мм до 4030 мм, в то время как ширина и высота практически не изменились — 1740 и 1400 мм. Вместительнее стал и багажный отсек, который теперь «проглатывает» до 335 литров с поднятыми спинками задних сидений и 1090 л — со сложенными.
Как и родственные Volkswagen Polo и SEAT Ibiza, сменивший генерацию A1 построен на модульной платформе MQB-A0. В моторную гамму хетчбэка вошли три бензиновых турбодвигателя: базовый литровый предлагается в двух степенях форсировки (95 и 116 л. с.), средний 1,5-литровый генерирует 150 сил, а топовый двухлитровый — 200 «лошадей».
Те, кто заинтересовался модификациями с 1,0- и 1,5-литровыми моторами, могут выбрать шестиступенчатую механическую или семидиапазонную роботизированную коробку передач S tronic. А вот версия с двигателем TFSI 2.0 безальтернативно комплектуется «роботом». Ведущими во всех исполнениях выступают, разумеется, передние колеса.
Уже в базовой комплектации Audi A1 располагает простенькой электронной приборкой с экраном диагональю 10,25 дюйма и аудиосистемой с поддержкой Bluetooth и возможностью управления посредством кнопок на рулевом колесе. Мультимедийный комплекс MMI предлагается лишь за дополнительную плату.
По предварительным данным, у европейских дилеров новый Audi A1 появится в октябре-ноябре. В России же «единичка» не продается с 2016 года — можно смело предположить, что и вторая генерация хетчбэка нашим согражданам не достанется.