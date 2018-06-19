В России стартовали продажи Ford Focus в новом облике

Российские дилеры Ford приступили к приему заказов на седаны и хетчбэки Focus с новым пакетом персонализации Black Pack. Этот комплект включает в себя окрашенные в черный цвет крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные 16-дюймовые колесные диски.
В феврале прошлого года в нашей стране начались продажи Ford Fiesta и Focus спецсерии Black and White. С тех пор автосалоны передали покупателям более тысячи белых машин с контрастными черными элементами экстерьера.
Теперь же американцы выпустили пакет Black Pack, который может сочетаться не только с белым кузовом (как в версии Black and White), но и со светло-серебристым и даже насыщенным красным.
«Черный» дизайн-пакет предлагается тем, кто остановил свой выбор на седанах и хетчбэках Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Последняя, напомним, появилась в ассортименте в июне — она подразумевает кондиционер, аудиосистему с шестью динамиками и USB-разъемом, мультимедиа-систему SYNC и обогрев передних кресел. Ценник на эту версию стартует с отметки в 833 000 рублей с учетом различных спецпредложений.
Ford Focus в топовом исполнении Titanium, разумеется, поинтереснее. Автомобиль порадует покупателя информационно-развлекательным комплексом SYNC третьего поколения с восьмидюймовым сенсорным тачпадом, дополнительными подушками безопасности, передними креслами с улучшенной боковой поддержкой, светодиодной подсветкой салона и прочими опциями. За такую машину дилеры попросят уже не менее 923 000 рублей.
Добавим, что стоимость пакета персонализации Black Pack составляет 30 000 целковых для комплектации Special Edition и 20 000 — для Titanium. Дилеры уже принимают заказы на машины, оснащенные «черным» дизайн-комплектом.