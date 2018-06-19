В России стартовали продажи Ford Focus в новом облике

В феврале прошлого года в нашей стране начались продажи Ford Fiesta и Focus спецсерии Black and White. С тех пор автосалоны передали покупателям более тысячи белых машин с контрастными черными элементами экстерьера.

Теперь же американцы выпустили пакет Black Pack, который может сочетаться не только с белым кузовом (как в версии Black and White), но и со светло-серебристым и даже насыщенным красным.