Фиг вам: Ford показал новый бюджетный Figo

Экстерьер отличается рельефными бамперами, фарами другой формы и модернизированной решеткой радиатора. Задняя часть седана преобразилась за счет псевдодиффузора.

В салоне топовых комплектаций теперь можно увидеть сенсорный монитор диагональю 6,5 дюйма «фордовской» мультимедиасистемы Sync 3 с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Версии в кузове седан оснащаются общей спинкой заднего дивана, а у хетчбэков она раздельная.

Прежний бензиновый 1,2-литровый мотор Duratec мощностью 88 л. с. производитель заменил на 96-сильный трехцилиндровый агрегат Ti-VCT Dragon объемом 1,2 л. Кроме того, на смену 1,5-литровой «четверке» мощностью 112 л. с. пришел трехцилиндровый двигатель аналогичного объема мощностью 120 л. с. и 150 Нм. Модель по-прежнему будет оснащаться 1,5-литровым 100-сильным турбодизелем TDCi. В качестве транмиссий предлагается пятиступенчатая «механика» и шестискоростной «автомат», который работает только в паре с новым 1,5-литровым бензиновым агрегатом.

Бюджетный Figo производится в Индии и продается в Европе, а также в ряде стран третьего мира. Возможность поставок модели в Россию пока не рассматривается.