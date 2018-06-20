ТОП-5 самых доступных дизельных бюджетников

В пятерке таких бюджетников оказались четыре «француза» и один «китаец», три из них — кроссоверы, и все пять комплектуются только механической трансмиссией. Причем в ценовом сегменте до 1 500 000 миллионов рублей доступен еще и шестой дизельный герой, тоже SUV — Nissan Qashqai в комплектации SE со 130-сильным 1,6 dCi за 1 449 000 целковых. Этот «японец» — единственный из доступных авто на тяжелом топливе продается с вариатором. Но мы рассмотрим более бюджетные экземпляры.