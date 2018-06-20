ТОП-5 самых доступных дизельных бюджетников

В пятерке таких бюджетников оказались четыре «француза» и один «китаец», три из них — кроссоверы, и все пять комплектуются только механической трансмиссией. Причем в ценовом сегменте до 1 500 000 миллионов рублей доступен еще и шестой дизельный герой, тоже SUV — Nissan Qashqai в комплектации SE со 130-сильным 1,6 dCi за 1 449 000 целковых. Этот «японец» — единственный из доступных авто на тяжелом топливе продается с вариатором. Но мы рассмотрим более бюджетные экземпляры.
Renault Duster
Примечательно, что самый доступный вариант с дизельным мотором на нашем рынке оказался кроссовером. Конечно же, речь идет о Renault Duster, который предлагается с турбодизелем объемом 1,5 л мощностью 109 л. с. по цене от 986 990 до 1 091 990 рублей. Такая модификация доступна только в полноприводном варианте с шестиступенчатой «механикой». Минимальная комплектация с мотором на тяжелом топливе не балует богатым списком опций — здесь нет ни кондиционера, ни обогрева сидений, ни системы курсовой устойчивости, ни противотуманок. А заявленный расход топлива кроссовера в смешанном цикле составляет 5,3 л на 100 км.
Citroen C4
На нашем рынке седан Citroen C4 с дизельным мотором 1,6 HDI мощностью 114 л. с. продается в двух комплектациях — Live за 1 153 000 и Feel Edition за 1 224 000 рублей. Оба варианта также доступны с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой. Расход топлива автомобиля составляет 4,8 л на сотню км. В список опций версии за 1 153 000 включен кондиционер, электроприводы боковых зеркал и всех стекол, системы ABS, ESP, EBD, EBA, ASR и т. д., а вот обогрева сидений и противотуманок за такие деньги не предусмотрено.
Peugeot 408
Седан Peugeot 408 с аналогичным турбодизелем 1,6 HDI мощностью 114 л. с. предлагается в самой дорогой комплектации Active за 1 197 000 рублей. Автомобиль также работает исключительно в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива такой версии Peugeot 408 составляет 4,9 л на 100 км. В список опций включено все самое необходимое: кондиционер, электроприводы зеркал и стекол, обогрев передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, противотуманки, системы ABS, ESP, EBD, EBA и прочие праздники жизни.
Citroen C3 Aircross
Компания Citroen недавно представила на нашем рынке новый переднеприводный кроссовер C3 Aircross с 92-сильным турбодизельным мотором 1,6 HDI. Модель доступна в ценовом диапазоне от 1 222 000 до 1 362 000 рублей. Все три дизельных комплектации также продаются только с «механикой» (пять ступеней). Заявленный расход топлива в смешанном цикле приятно впечатляет — 4,3 л на 100 км, и это самый экономичный дизельный бюджетник. В комплектации за 1 222 000 целковых отсутствуют противотуманки, датчики парковки, задние электростеклоподъемники, подогрев сидений. Зато предлагается полный комплект подушек безопасности и богатый арсенал средств активной безопасности — ABS, ESP, EBD, EBA и ASR.
Haval H6
Две дизельные комплектации китайского кроссовера продаются у нас за 1 319 000 (версия Lux) и 1 369 000 рублей (версия Elite). Haval H6 оснащается 143-сильным 2,0-литровым турбодизелем, шестиступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Это самый мощный вариант в нашем списке. Расход горючего — 6,3 л на сотню. Версия Luxe оправдывает свое название богатым списком опций: среди всего прочего здесь имеется бесключевой доступ, круиз-контроль, датчик дождя и света, климат-контроль, передние и задние парктроники, электроприводы зеркал, стекол и водительского сидения и т. д. Заманчивое предложение.