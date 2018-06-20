UAZ Patriot получит новые мотор и коробку передач

Речь идет о 150-сильном отечественном двигателе объёмом 2,7 литра. Этот атмосферный двигатель сейчас можно найти под капотом коммерческого УАЗ Профи. От него же внедорожнику перейдет модернизированный передний мост. Кроме этих обновлений, «проходимец» получит свежую систему охлаждения.

Зарубежный производитель новой коробки для «УАЗика» специализируется на бесступенчатых трансмиссиях для гибридов и электрокаров. Он обеспечивает агрегатами большинство китайских марок со своего завода в Нанкине. Новый «автомат» не будет работать в паре с мотором о 135 «лошадях». Старому движку по-прежнему будет положена пятиступенчатая «механика».

Напомним, что стартовый ценник на UAZ Patriot сегодня начинается от 719 000 рублей.