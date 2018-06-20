Volkswagen и Ford объединяются

Стоит сразу отметить, что новый альянс Volkswagen и Ford не подразумевает никакого поглощения или обмена акциями. Производители сохранят свою независимость — они ограничатся проведением совместных исследований и разработок. Это делается для того, чтобы компании смогли разделить затраты, тем самым сокращая внутренние издержки.

По данным Autocar, у Volkswagen и Ford достаточно много планов. В числе потенциальных проектов — работа над новым коммерческим транспортом, который будет отвечать самым высоким требованиям клиентов по всему миру. Прочих подробностей о партнерстве на сегодняшний день нет.

Вообще объединение крупных производителей для достижения каких-либо целей — дело обычное. Вспомнить хотя бы BMW и Mercedes-Benz, которые вступили в союз, чтобы создавать инновационные технологии мобильности. Или Toyota и Mazda, приступившие к совместной разработке электромобиля.