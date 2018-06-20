Volkswagen признали самой инновационной автомобильной маркой

Помимо того, экспертам приглянулся сам «Артеон» — вернее, концепт-кар, ставший предвестником этой модели. Еще одну награду «Фольксвагену» вручили за Golf, оборудованный 1,5-литровым турбодвигателем и системой ecocoasting, отключающей мотор при движении накатом. Не обделили и «малыша» Volkswagen up! GTI, оснащенного бензиновым сажевым фильтром.

– Совместными усилиями мы продолжаем совершенствовать автомобили и хотим сделать самые актуальные инновации доступными для всех водителей. Эти награды — заслуга всего международного коллектива инженеров Volkswagen. Все они ежедневно работают над тем, чтобы мы могли внедрять технологии будущего в серийное производство, — сказал д-р Франк Вельш, член правления марки Volkswagen, ответственный за техническое развитие.