5 громких, но провалившихся проектов АВТОВАЗа

Фото АВТОВАЗ
Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому нет смысла рассуждать, как развивался бы российский автопром, если бы некоторые из смелых проектов отечественного производителя не оказались бы выстрелами вхолостую. А амбиций у тольяттинских инженеров хватало за глаза.
Иван Флягин

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о мертворожденных проектах АВТОВАЗа, и в продолжение этой темы мы отметим те концепты, о которых еще не упоминали.

С наступлением XXI века у тольяттинцев были грандиозные планы по сотрудничеству с канадской компанией Magna International. Совместными усилими удалось создать глобальную платформу, изготовить несколько разных прототипов, назначить сроки запуска серийных моделей в производство и даже были объявлены их цены, однако всему этому не суждено было сбыться…

«Неоклассика» ВАЗ 2115

Впрочем, в самом начале 2000-ых тольяттинцы еще пытались продлить жизнь классическому семейству «Жигулей» и создали ВАЗ 2115. В качестве прототипа автомобиль был представлен в 2002 году на Московском автосалоне. АВТОВАЗ поначалу решил не изобретать принципиально новую модель, а обойтись «малой кровью». На платформу старых заднеприводных «Жигулей» водрузили абсолютно новый кузов, а под капот установили 1,7-литровый мотор от Chevrolet Niva, который работал с пятиступенчатой «механикой». Машину скроили из узлов и деталей от классических и от новых вазовских моделей. Планировалось выпускать «Неоклассику» в кузове седан и универсал, и тольяттинцы рассчитывали, что она станет достойной заменой для приснопамятных «четверок», «пятерок», «шестерок» и «семерок». Однако производитель так и не воплотил этот проект в жизнь в связи с его нерентабельностью.

LADA Siluet (ВАЗ 2116)

Это один из первых проектов, в основу которого легла совершенно новая переднеприводная платформа, разработанная совместно с Magna International. Первый прототип модели класса С+, который должен был выйти в серию под индексом ВАЗ-2116, представили в 2006 году на Московском автосалоне. В качестве силовых агрегатов рассматривались бензиновые моторы 1,8 л (128 л. с.) и 1,6 (102 л. с.). Впоследствии планировалось даже добавить в силовую линейку турбодизель.

В семейство LADA Siluet, кроме седана ВАЗ-2116 должны были войти универсал с заводским индексом ВАЗ-2117 и хетчбэк ВАЗ-2118. Серийный запуск модели намечался на 2009 год, но к тому времени образовался альянс Renault-АВТОВАЗ, и по настоянию французских представителей работы по ВАЗ-2116 были остановлены. А в 2014 году производитель полностью отказался от развития этого проекта.

LADA C-Cross

На той же платформе тольяттинцы построили свой первый кроссовер под названием C-Cross, концепт которого они представили на Московском автосалоне в 2008 году. Серийную модель длинной 4400 мм предполагалось оснащать бензиновыми моторами объемом 1,6, 1,8 и 2,0 л и выпускать с передним и полным приводом. LADA C-Cross должна была встать на конвейер в 2011 — 2012 годах, и даже была объявлена ее стоимость — от 400 000 до 450 000 рублей.

Однако в конечном итоге проекту так и не суждено было поступить в продажу все по той же причине. Французские представители настояли на том, чтобы кроссовер встал на их платформу B0, в результате чего в 2016 году вышла LADA XRAY. Хотя многие наработки, использованные в этой модели, были позаимствованы у C-Cross.

LADA C Concept

Еще один мертворожденный проект на платформе, созданной совместно с канадскими специалистами — LADA C Concept. Прототип был представлен представлен на Женевском автосалоне в 2007 году. Спортивный трехдверный хетчбэк с 2,0-литровым бензиновым двигателем получил эффектный дизайн, созданный тольяттинскими художниками, причем оригинальный стиль не имел ничего общего с предыдущими моделями марки и выгодно отличался от всего того, что было сделано впоследствии.

Кроме того, в качестве эксперимента на машину установили новую эмблему, которая также ушла в историю. При разработке прототипа использовался ряд технических решений от немецких производителей. Автомобиль должен был поступить в продажу в 2009 году по цене 450 000 рублей.

LADA Revolution III

Концептуальное спортивное купе LADA Revolution III было представлено на Парижском автосалоне в 2008 году, а через год во Франкфурте АВТОВАЗ показал макет гражданской версии суперкара. Автомобиль, оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 245 л. с. разгонялся до 100 км/ч за 5,9 секунд. В качестве трансмиссии предлагалась шестиступенчатая коробка передач. Двухместный спорткар весил чуть больше тонны при длине в 4200 мм и ширине 1800 мм. Несмотря на надежды производителя, LADA Revolution III остался прототипом, а гражданская версия так и не была запущена в производство.

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21 июня 2018
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