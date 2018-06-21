5 громких, но провалившихся проектов АВТОВАЗа

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о мертворожденных проектах АВТОВАЗа, и в продолжение этой темы мы отметим те концепты, о которых еще не упоминали.

С наступлением XXI века у тольяттинцев были грандиозные планы по сотрудничеству с канадской компанией Magna International. Совместными усилими удалось создать глобальную платформу, изготовить несколько разных прототипов, назначить сроки запуска серийных моделей в производство и даже были объявлены их цены, однако всему этому не суждено было сбыться…