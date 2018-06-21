Две модели Peugeot покинули российский рынок

Автомобиль Peugeot 508 в новом поколении вернётся, но в кузове седан ждать его уже не стоит. Приедет новенький лифтбек и, возможно, универсал. Причина того, что сняли с продажи эту модель, довольно прозаична: текущее поколение 508-го уже морально устарело. Следующая генерация была представлена мировой общественности еще зимой. На мировом рынке она появится в сентябре, а россиянам придется подождать до следующего года. Цена на новинку пока неизвестна. Так же производитель еще не рассказал, какую начинку автомобиля он приготовил для наших соотечественников.

Peugeot 308 исчезла из продажи по другой причине. Вероятно, из-за негативной ценовой политики и, как следствие, маленького спроса на хэтчбек. Его стоимость начиналась от 1 399 000 рублей.

Напомним, что на российском рынке новых автомобилей остались 6 доступных моделей Peugeot: один седан 408, три кроссовера 2008, 3008 и 5008, минивэн Traveler и коммерческий Partner Tepee.