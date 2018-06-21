Как глава Mazda в России сравнил «японцев» с «немцами»

В рамках ежегодной встречи с российскими журналистами, посвященной успехам марки Mazda в России, глава представительства японского бренда, а по совместительству председатель Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер похвалился достижениями на нашем рынке.
Говоря об автомобильном рынке в целом, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил уверенный рост. К примеру, в мае по сравнению с последним весенним месяцем года минувшего показатели продаж улучшились без малого на 20%.
Что касается продукции Mazda, то и она продемонстрировала положительную динамику. В частности, локомотив продаж марки — кроссовер CX-5 только за май нашел свыше 1360 новых хозяев, а это почти на 1000 машин больше, чем реализовали дилеры годом ранее. А с января по май автомобиль разошелся тиражом почти в 8500 экземпляров, что на 2000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впереди — запуск обновленного флагманского седана Mazda6, и не в последнюю очередь благодаря ему позиции японского бренда в нашей стране должны укрепиться еще сильнее.
Впрочем, г-на Шрайбера и текущие дела компании на российском рынке устраивают более, чем. В беседе с обозревателем портала «АвтоВзгляд» топ-менеджер пошутил:
— Mazda в России чувствует себя куда увереннее, чем сборная Германии по футболу на нынешнем мундиале…