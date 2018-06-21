Новый Volvo S60 представлен официально

Интересно, что во время публичной премьеры S60 третьей генерации представители Volvo не стали вдаваться в технические подробности. Они раскрыли лишь некоторую информацию, которая, впрочем, была известна еще задолго до дебюта. К примеру, шведы сообщили, что в основу новинки легла модульная платформа SPA. Новость? Нет.

То, что в моторную гамму сменившего поколение S60 войдут гибридные силовые установки и бензиновые двигатели, тоже давно не секрет. Седан будет продаваться в двух «зеленых» модификациях с агрегатами мощностью 340 и 400 л. с. и двух традиционных версиях с бензиновыми моторами T5 и T6.

– Выбор режимов вождения и активная работа шасси обеспечивают S60 спортивный характер и при этом отличную стабилизацию, что делает автомобиль привлекательным для любителей динамичного вождения, — сказал Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. И опять же, никаких подробностей.