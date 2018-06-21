Новый Volvo S60 представлен официально

В американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина) состоялось торжественное открытие первого в Соединенных Штатах завода Volvo. На церемонии, приуроченной к запуску предприятия, шведы презентовали и седан S60, сменивший поколение.
Интересно, что во время публичной премьеры S60 третьей генерации представители Volvo не стали вдаваться в технические подробности. Они раскрыли лишь некоторую информацию, которая, впрочем, была известна еще задолго до дебюта. К примеру, шведы сообщили, что в основу новинки легла модульная платформа SPA. Новость? Нет.
То, что в моторную гамму сменившего поколение S60 войдут гибридные силовые установки и бензиновые двигатели, тоже давно не секрет. Седан будет продаваться в двух «зеленых» модификациях с агрегатами мощностью 340 и 400 л. с. и двух традиционных версиях с бензиновыми моторами T5 и T6.
– Выбор режимов вождения и активная работа шасси обеспечивают S60 спортивный характер и при этом отличную стабилизацию, что делает автомобиль привлекательным для любителей динамичного вождения, — сказал Хенрик Грин, старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars. И опять же, никаких подробностей.
Системы безопасности достались новому S60 от машин 90-й серии и кроссовера XC60. А мультимедиа-комплекс Sensus последнего поколения — от универсала V60, который дебютировал в начале года. Уже в базовом исполнении S60 оснащается пакетом City Safety — системой распознавания пешеходов, велосипедистов и животных с функцией экстренного торможения.
– Новый S60 — один из самых удивительных автомобилей Volvo, которые мы когда-либо создавали. Эта машина для тех, кто получает истинное удовольствие за рулём, — отметил Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор Volvo Cars.
По предварительным данным, серийное производство третьего Volvo S60 наладят осенью. Тогда же, вероятно, стартуют американские и европейские продажи новинки. Когда седан доберется до нашей страны — неизвестно. Но вряд ли это произойдет раньше, чем в 2019 году.