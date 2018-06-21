Обновленный Mazda MX-5 озверел

Обновленный родстер стал еще мощнее. Базовый силовой агрегат Skyactiv-G 1.5 «повзрослел» совсем незначительно — с 130 до 132 л. с., а крутящий момент — со 150 до 152 Нм. А вот потенциал старшего мотора Skyactiv-G 2.0 увеличилась на 24 л. с. — со 160 до 184 л. с., крутящий момент — с 200 до 205 Нм.

В список базовых опций машин с двухлитровым двигателем включена камера заднего вида, а к комплексу электронных помощников водителя прибавились функция распознавания дорожных знаков и система автоматического торможения.

Обновленные Mazda MX-5 уже доступны на японском рынке, в Европе продажи стартуют в конце лета, а осенью спорткары доберутся до Северной Америки. Поставки модели в Россию производитель по-прежнему не рассматривает.

Из предстоящих новинок, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», к нам приедет обновленная Mazda6 — российские поклонники ее увидят в декабре.