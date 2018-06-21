ТОП-10 самых востребованных автомобилей в Европе

Аналитическое агентство Focus2move опубликовало результаты европейских продаж за период с января по май нынешнего года. Согласно этим сведениям, лидерство на рынке новых легковых автомобилей удерживает Volkswagen Golf, в пользу которого с начала года сделали выбор 242 740 человек (+8,1%).

На вторую строчку выбился собрат «Гольфа» — хетчбэк Polo, не имеющий ничего общего с тем четырехдверным «Поло», который продается в России. Эта модель разлетелась тиражом в 161 157 единиц за первые пять месяцев года. Ей удалось подвинуть другую популярную пятидверку — Renault Clio (160 952 шт.) — которая раньше занимала второе место в рейтинге.

На четвертую позицию с восьмой поднялся хетчбэк Ford Fiesta (седан в Европе не представлен) — дилеры передали покупателям 135 923 машины. Пятую строчку сохранил за собой кроссовер Nissan Qashqai, привлекший внимание 132 087 автомобилистов. Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan махнулись местами — лифтбэк взобрался на шестое, а кроссовер опустился на седьмое. Их результаты: 125 468 и 125 298 реализованных авто.

Восьмым стал Ford Focus, подтянувшийся на ступеньку — 116 987 единиц. А освободившаяся девятая позиция досталась Peugeot 208 (112 998 шт.), который прежде замыкал лидерскую десятку. Теперь же на десятом месте располагается Citroёn C3. Обладателями этого «француза» стали 101 008 человек.