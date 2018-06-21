Зачем корейская Hyundai объединяется с Audi

Оба автопроизводителя занимаются разработкой водородных топливных элементов уже не один десяток лет. Первый прототип с силовым агрегатом на водородных топливных элементах ингольштадтские инженеры представили еще в 2004 году. А в 2016 году немцы показали концепт-кар Audi h-tron quattro, силовая установка которого выдает 150 л. с.

Автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах потребляют водород. Газ реагирует с кислородом с большим выделением энергии. В результате химического процесса остается совершенно безвредная обычная вода.

Hyundai начала работу над водородомобилем еще в прошлом веке — в 1998 году. А полгода назад марка паказала новый водородный электромобиль серийного производства Hyundai Nexo. Отдача электроагрегата — 163 л. с. Теперь любопытным остается вопрос: кому выгоднее подобный вид сотрудничества — немцам или азиатам? Независимые эксперты полагают, что отнюдь не представителям колец.

Впрочем, российским потребителям все равно — у нас подобные транспортные средства, если и появятся, то еще очень не скоро.