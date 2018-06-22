Новый роскошный седан Toyota оценили в 11 миллионов рублей

Как можно догадаться, представительский седан располагает множеством опций, отвечающих за комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Еще бы — все-таки этот автомобиль перевозит самого императора Акихито. Разумеется, машины для особо важных персон отличаются дополнительными «прелестями». Но и версии для простых смертных бедными не назовешь.

В распоряжении заднего пассажира подставки для ног с электроприводом и функцией массажа, огромный 11,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного центра, премиальный аудиокомплекс с двадцатью динамиками, а также вспомогательный тачпад диагональю семь дюймов, посредством которого осуществляется управление различными системами.

Остается лишь добавить, что ждать появления Toyota Century в России, если вдруг кто-то заинтересовался этой машиной, не стоит. В нашу страну поставлять ее не будут.