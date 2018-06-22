Новый роскошный седан Toyota оценили в 11 миллионов рублей

Японские дилеры Toyota приступили к приему заказов на сменивший поколение седан Century — самую дорогую модель в линейке бренда. Прайсы на новинку стартуют с отметки в 19,6 млн. йен, что по текущему курсу эквивалентно примерно 11,2 млн. рублей.
Стоит сразу отметить, что Century является старейшей моделью «Тойоты» — ее выпускают с 1967 года. Интересно, что за 50 лет седан, на котором передвигаются первые лица Страны восходящего солнца, лишь дважды сменил поколение. Последняя, третья генерация роскошного автомобиля была представлена публике в прошлом году — на моторшоу в Токио.
Наконец, новая Century поступила в продажу. Машина безальтернативно комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из пятилитрового атмосферного V8 в 380 л. с. и электрического двигателя. Суммарная отдача этого агрегата достигает 431 силу. Прошлое поколение, к слову сказать, оснащалось пятилитровым V12, генерирующим 280 «лошадей».
Как можно догадаться, представительский седан располагает множеством опций, отвечающих за комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Еще бы — все-таки этот автомобиль перевозит самого императора Акихито. Разумеется, машины для особо важных персон отличаются дополнительными «прелестями». Но и версии для простых смертных бедными не назовешь.
В распоряжении заднего пассажира подставки для ног с электроприводом и функцией массажа, огромный 11,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного центра, премиальный аудиокомплекс с двадцатью динамиками, а также вспомогательный тачпад диагональю семь дюймов, посредством которого осуществляется управление различными системами.
Остается лишь добавить, что ждать появления Toyota Century в России, если вдруг кто-то заинтересовался этой машиной, не стоит. В нашу страну поставлять ее не будут.