Самые популярные кроссоверы с пробегом в городах-миллионниках России

В России насчитывается 15 городов, в которых проживает более миллиона человек. И Chevrolet Niva возглавляет сегмент «бэушных» кроссоверов и внедорожников сразу в шести из них. За период с января по май русско-американский «вездеход» нашел 447 новых владельцев в Самаре, 275 — в Уфе, 245 — в Нижнем Новгороде, 235 — в Перми, 209 — в Воронеже и 196 — в Казани.

Жители Урала и Сибири отдают предпочтение подержанным кроссоверам Toyota RAV4. В Красноярске с начала года было перепродано 279 машин, в Омске — 248, в Екатеринбурге — 208, в Челябинске — 122. При этом «Рафику» пока не удалось завоевать расположение автомобилистов крупнейшего города после Москвы и Санкт-Петербурга — Новосибирска. Там лидирует Honda CR-V, разлетевшаяся тиражом в 523 единицы.

Отечественную LADA 4x4 выбирают в Волгограде и Ростове-на-Дону. С начала года в этих городах продано 217 и 141 автомобиль с пробегом. В Первопрестольной самой популярной моделью среди «бэушных» кроссоверов и внедорожников является BMW X5 (1117 шт.), а в Северной столице — Volkswagen Tiguan (722 шт.), сообщает агентство «Автостат».