В Санкт-Петербурге выпускают все больше иномарок

И по их данным, с января по май 2018 года три предприятия — Hyundai, Nissan и Toyota — собрали 152 300 авто. А это на 8% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб» сообщают, что только за май было произведено 31 700 автомобилей. Для последнего месяца весны, когда спрос несколько падает из-за длинных выходных, это довольно серьезные показатели. Больше машин собрали только в мае 2012-го, до кризиса. Но, несмотря на положительную тенденцию, рост производства никак не может перевалить через отметку в 10%.

Напомним, что объем собираемых под Санкт-Петербургом иномарок от общероссийского производства автомобилей составляет за первые 5 месяцев этого года 24,1%. Кстати, это немного меньше, чем год назад (26,7%). На трех питерских заводах делают 9 моделей: Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, Toyota Camry и RAV4, Hyundai Solaris и Creta, а так же KIA Rio и Rio X-Line. 7 из этих авто вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России, а KIA Rio стала лидером продаж среди иномарок.

Реализация этих авто тоже поднялись в общей сложности на 10%. Сохранит ли автомобильный рынок взятое направление, пока говорить рано. В сегодняшних условия он до сих пор остается очень нестабильным.