Volkswagen подмял под себя столичный каршеринг

В столице закрылась крупнейшая сделка в истории российского каршеринга. Группа «Авилон» передала оператору услуги краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» 3000 седанов Volkswagen Polo. Первые машины будут доступны московским водителям уже в июне.
Компания «Делимобиль» итак являлась крупнейшим оператором каршеринга в России — в ее автопарк до недавнего времени входило порядка 3000 седанов Hyundai Solaris и кроссоверов Renault Kaptur. Благодаря партнерству с Volkswagen и дилером «Авилон» количество автомобилей увеличилось вдвое — до 6000 единиц.
Ожидается, что все 3000 седанов Volkswagen Polo введут в эксплуатацию до конца осени. Интересно, что закрывшаяся сделка стала самой масштабной не только для «Делимобиля», но и для российского каршеринга в принципе. Как правило, операторы услуг краткосрочной аренды автомобилей в рамках соглашения приобретают не более нескольких сотен машин.
Первые Volkswagen Polo — седаны в комплектации Drive — станут доступны московским пользователям сервиса в конце июня. Автомобили оснащены мультимедийным комплексом с поддержкой смартфонов, электростеклоподъемниками всех дверей, круиз-контролем, системой обогрева передних кресел и форсунок омывателя лобового стекла.
Тарифы у «Делимобиля» единые для всех моделей и городов. Экономичный — «Базовый» — подразумевает 3 рубля в минуту с шести утра до полудня и 7 рублей в минуту далее. Можно взять на прокат машину с полным страховым покрытием по тарифу «Сказка». Заплатить придется, разумеется, больше — каждая минута вне зависимости от времени суток обойдется уже в 8 рублей.