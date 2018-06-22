Volkswagen подмял под себя столичный каршеринг

Компания «Делимобиль» итак являлась крупнейшим оператором каршеринга в России — в ее автопарк до недавнего времени входило порядка 3000 седанов Hyundai Solaris и кроссоверов Renault Kaptur. Благодаря партнерству с Volkswagen и дилером «Авилон» количество автомобилей увеличилось вдвое — до 6000 единиц.

Ожидается, что все 3000 седанов Volkswagen Polo введут в эксплуатацию до конца осени. Интересно, что закрывшаяся сделка стала самой масштабной не только для «Делимобиля», но и для российского каршеринга в принципе. Как правило, операторы услуг краткосрочной аренды автомобилей в рамках соглашения приобретают не более нескольких сотен машин.