Дилеры Mercedes-Benz задерживают передачи новых автомобилей покупателям

Накануне все европейские дилеры Mercedes-Benz получили от представительств новую вводную. «Мы запрещаем передавать клиентам автомобили A-, B- и C-класса с дизельными двигателями OM651, пока не будут проведены необходимые сервисные работы» — говорится в письмах. Под необходимыми работами подразумевается обновление программного обеспечения моторов.

К такому решению штутгартцев подтолкнуло введение в Европе новых ужесточенных экологических стандартов. По данным немецкого портала Hier zu Hause, под сервисную кампанию подпадают свыше нескольких сотен совсем новых машин. Кроме того, Mercedes-Benz отзовет 770 000 автомобилей, произведенных ранее. Тех, которые уже передвигаются по дорогам Европы.

Как долго покупателям придется ждать свои «Мерсы», не сообщается. Однако стоит отметить, что это никак не относится к России. В нашей стране продажи машин с трехлучевой звездой не прекращаются, и никаких отзывных акций, связанных с обновлением программного обеспечения, штутгартцы проводить не планируют.