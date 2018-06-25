Грязные игры: электрокар Tesla Model S не чище бензиновых одноклассников

Фото: Tesla
Британская компания Engaged Tracking провела независимые испытания седанов Tesla Model S и установила реальный выброс вредных веществ в атмосферу этими якобы «чистыми» автомобилями. Как оказалось, американские электрокары наносят окружающей среде не меньший урон, чем машины с традиционными бензиновыми и дизельными моторами.
Виктория Базылева

Компания Tesla, во главе которой стоит небезызвестный миллиардер Илон Маск, позиционирует себя как производителя самых «чистых» автомобилей в мире. Однако британские аналитики из Engaged Tracking накануне этот миф опровергли, опубликовав результаты своего очередного исследования.

Как сообщает Daily Mail, «зеленые» Tesla Model S выбрасывают в атмосферу огромное количество так называемых парниковых газов, которые не менее опасны для нашей планеты, чем отходы бензиновых и дизельных машин. По словам Джонатана Харриса, представителя Engaged Tracking, «Эска» ни чуть не чище среднестатистической машины с ДВС в Великобритании.

Немного цифр. По данным авторов исследования, ежегодные выбросы бензинового или дизельного автомобиля в Соединенном королевстве составляют примерно 1,5 тонны CO2 в год. Что же до Tesla Model S, то показатель этой модели аналогичен — 1,5 тонны. У хетчбэка BMW i3 же, который также участвовал в испытаниях, он чуть ниже — 1,3 тонны.

Разумеется, компании Tesla такое заявление не понравилось, и американцы поспешили оправдаться. Они убеждены, что сравнивать Model S и BMW i3 — глупо, поскольку «Эска» намного больше по габаритам. Правильнее было бы, по их мнению, проводить параллели с младшей моделью — Model 3.

– Да и вообще, нет смысла сравнивать Model S со среднестатистической машиной Великобритании, так как на дорогах этой страны достаточно много компактных автомобилей, совершенно непохожих на наш седан, — приводит слова представителя «Теслы» Daily Mail.

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25 июня 2018
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