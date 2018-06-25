Грязные игры: электрокар Tesla Model S не чище бензиновых одноклассников

Немного цифр. По данным авторов исследования, ежегодные выбросы бензинового или дизельного автомобиля в Соединенном королевстве составляют примерно 1,5 тонны CO2 в год. Что же до Tesla Model S, то показатель этой модели аналогичен — 1,5 тонны. У хетчбэка BMW i3 же, который также участвовал в испытаниях, он чуть ниже — 1,3 тонны.

Разумеется, компании Tesla такое заявление не понравилось, и американцы поспешили оправдаться. Они убеждены, что сравнивать Model S и BMW i3 — глупо, поскольку «Эска» намного больше по габаритам. Правильнее было бы, по их мнению, проводить параллели с младшей моделью — Model 3.

– Да и вообще, нет смысла сравнивать Model S со среднестатистической машиной Великобритании, так как на дорогах этой страны достаточно много компактных автомобилей, совершенно непохожих на наш седан, — приводит слова представителя «Теслы» Daily Mail.