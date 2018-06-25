Грязные игры: электрокар Tesla Model S не чище бензиновых одноклассников

Компания Tesla, во главе которой стоит небезызвестный миллиардер Илон Маск, позиционирует себя как производителя самых «чистых» автомобилей в мире. Однако британские аналитики из Engaged Tracking накануне этот миф опровергли, опубликовав результаты своего очередного исследования.
Как сообщает Daily Mail, «зеленые» Tesla Model S выбрасывают в атмосферу огромное количество так называемых парниковых газов, которые не менее опасны для нашей планеты, чем отходы бензиновых и дизельных машин. По словам Джонатана Харриса, представителя Engaged Tracking, «Эска» ни чуть не чище среднестатистической машины с ДВС в Великобритании.