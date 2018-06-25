Пошлины на ввоз иномарок снимают

РФ проинформировала орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) о снятии антидемпинговых пошлин на немецкие и итальянские легкие коммерческие автомобили (LCV), сообщает РИА Новости. Напомним, что в мае 2013 года коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести антидемпинговые пошлины сроком до 2018 года на ввоз легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии всех марок в размере 23–29,6% от таможенной стоимости.

Эта мера стала результатом антидемпингового расследования, проведенного Минпромторгом по заявлению ООО «Соллерс-Елабуга», в то время собиравшего по лицензии автомобили FIAT. Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК тогда пришел к выводу, что автомобильная отрасль Таможенного союза понесла материальный ущерб, поскольку немецкие и итальянские поставщики ввозили в Россию автомобили по цене на 23–30% ниже нормальной стоимости.

После этого спор переместился в Арбитражную группу по разрешению споров при Всемирной торговой организации (ВТО). В конце концов в начале 2018 года эта организация поддержала позицию Евросоюза и отклонила апелляцию России, обязав нашу страну снять эти пошлины, поскольку они нарушают правила международной торговли.