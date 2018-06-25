В России построили уникальный вездеход-амфибию

Уникальный вездеход, умеющий преодолевать и водные преграды, уже прошел нещадные ходовые тесты в условиях Крайнего Севера. Колеса двух передних и задних осей этого «монстра» могут вращаться в противоположные стороны.

Двухрядную четырехдверную кабину, способную принять до семи человек, установили позади 146-сильного дизеля Iveco мощностью 3, 0 литра.К самому же мотору можно добраться через любопытный капот с передней навеской, изготовленный из пластика.

Впрочем, в ближайших планах разработчиков — создание двухосной машины, а также водоплавающей амфибии на гусеницах. Все подробности о новинках станут известны ближе к запуску серийного производства, который запланирован на 2020 год.

Пока же представлен живой прототип «Русака» в единственном экземпляре.