В России построили уникальный вездеход-амфибию

Фото: st-kt.ru
Четырехосный «проходимец» создан для тех, кто не ездит по дорогам. «Русак» с кодовым обозначением 3993, построенный умельцами Нижегородского технического университета при поддержке механиков завода трансмиссий в Набережных Челнах, готов к приему заказов.
Лика Затворная

Уникальный вездеход, умеющий преодолевать и водные преграды, уже прошел нещадные ходовые тесты в условиях Крайнего Севера. Колеса двух передних и задних осей этого «монстра» могут вращаться в противоположные стороны.

Двухрядную четырехдверную кабину, способную принять до семи человек, установили позади 146-сильного дизеля Iveco мощностью 3, 0 литра.К самому же мотору можно добраться через любопытный капот с передней навеской, изготовленный из пластика.

Впрочем, в ближайших планах разработчиков — создание двухосной машины, а также водоплавающей амфибии на гусеницах. Все подробности о новинках станут известны ближе к запуску серийного производства, который запланирован на 2020 год.

Пока же представлен живой прототип «Русака» в единственном экземпляре.

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25 июня 2018
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