В России растут автопродажи корейского премиума

По данным «Автостата», только в мае Genesis реализовал 149 авто. А это в 3,3 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Возможно, небывалый рост продаж связан с тем, что марка за последнее время пополнила российскую линейку авто несколькими автомобилями разной ценовой категории. Как раз в мае был представлен самый доступный полноприводный седан Genesis G70, под капотом которого притаился двигатель с отдачей 247 л. с. Стоимость его базовой комплектации начинается от 1 949 000 рублей.

Осенью прошлого года у российских дилеров появился флагманский G90 с резвым мотором мощностю 413 «лошадей», чей ценник стартует от 4 775 000 рублей. В удлиненной версии L прайс указан от 6 275 000. А немного раньше, в марте, к нам привезли G80, полноприводный, как и другие модели марки. Отдача его силовой установки — 370 л. с. Цена начинается от 2 550 000 «деревянных».

Напомним, что к 2021 году Genesis обещает представить ещё 6 новых моделей, среди которых найдется кроссовер и спорткупе.