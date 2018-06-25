В России стартовало производство топовых версий Citroёn Spacetourer и Peugeot Traveller

Самые дорогие комплектации микроавтобусов Traveller и Spacetourer — Business VIP и Business Lounge — ориентированы в первую очередь на предпринимателей малого и среднего бизнеса. Однако такие автомобили наверняка заинтересуют и других потребителей, поскольку их можно использовать не только как «офис на колёсах» с удобным столиком, но и в качестве семейного транспорта.

На топовые варианты этих пассажирских микроавтобусов установлены кожаные сиденья с электроприводом, круиз-контроль с фукцией контроля рядности движения, мониторинг слепых зон, сдвижные двери c дистанционным управлением и сенсором автоматического открытия, мультимедийная система с голосовым управлением и мультифункциональный руль. Еще одна полезная опция в условиях суровых российских зим — предпусковой подогреватель двигателя.

Микроавтобусы Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer построены на модульной платформе EMP2. Силовой агрегат один — двухлитровый дизельный мотор с отдачей 150 «лошадей», работающий в паре с шестиступенчатой АКПП. Напомним, что локальное производство других комплектаций модели для российского рынка наладили на калужском заводе еще в апреле этого года.