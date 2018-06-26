АВТОВАЗ показал эскизы новой модели LADA

На первом этапе учащиеся проанализировали предпочтения потенциальных покупателей и попытались предугадать их ожидания. Собрав всю необходимую информацию, они определились с тем, как автомобиль должен выглядеть в общих чертах. Далее под руководством Жюльена Друара студенты разработали несколько дизайнерских концепций и создали зарисовки экстерьера и интерьера машины.

Ребята проделали отличную работу — их то ли хетчбэк, то ли кроссовер, то ли минивэн смотрится стильно, незаурядно и даже где-то дерзко. Второкурсники явно «в теме» — машина очень удачно вписывается в современные дизайнерские тренды. Судите сами: купеобразный кузов, узкая оптика, приземистость, огромные колеса. И даже не верится, что «Лады» могут быть такими привлекательными.

Изучая результаты кропотливой шестимесячной работы, Стив Маттин и Жюльен Друар отметили множество любопытных решений. В частности, их внимание привлекла новая интерпретация фирменного X-образного стиля. А ведь не исключено, что некоторые идеи, подсмотренные у студентов, дизайнеры LADA применят на серийных машинах. И наверняка это понравилось бы потребителям. Особенно, если еще бы и цены на новые яркие модели АВТОВАЗа не кусались.