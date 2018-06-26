АВТОВАЗ показал эскизы новой модели LADA

С февраля нынешнего года студенты Московского политехнического университета трудились над проектом «Будущий флагман LADA», в рамках которого им предстояло разработать дизайнерскую концепцию автомобиля совместно с ведущими «художниками» АВТОВАЗа. Наконец, работа завершилась. И, надо сказать, ребята постарались на славу.
АВТОВАЗ активно сотрудничает с несколькими учебными заведениями в России. Студентам дается уникальная возможность получить богатейший опыт работы в области автомобилестроения, а производитель, в свою очередь, присматривается к талантливой молодежи и черпает новые идеи. Очередным совместным проектом учащихся и тольяттинской компании стала работа над будущим флагманом LADA.
Прежде чем второкурсники приступили к моделированию машины, шеф-дизайнер «Лады» Стив Маттин и глава московского дизайн-центра марки Жюльен Друар ввели их в курс дела. Они подробно рассказали студентам о философии так называемой «Икс-графики», подчеркнув, что узнаваемость бренда в автомобилестроении крайне важна. Судя по готовым эскизам, будущие специалисты урок усвоили на «отлично». Это отметил сам Маттин.
На первом этапе учащиеся проанализировали предпочтения потенциальных покупателей и попытались предугадать их ожидания. Собрав всю необходимую информацию, они определились с тем, как автомобиль должен выглядеть в общих чертах. Далее под руководством Жюльена Друара студенты разработали несколько дизайнерских концепций и создали зарисовки экстерьера и интерьера машины.
Ребята проделали отличную работу — их то ли хетчбэк, то ли кроссовер, то ли минивэн смотрится стильно, незаурядно и даже где-то дерзко. Второкурсники явно «в теме» — машина очень удачно вписывается в современные дизайнерские тренды. Судите сами: купеобразный кузов, узкая оптика, приземистость, огромные колеса. И даже не верится, что «Лады» могут быть такими привлекательными.
Изучая результаты кропотливой шестимесячной работы, Стив Маттин и Жюльен Друар отметили множество любопытных решений. В частности, их внимание привлекла новая интерпретация фирменного X-образного стиля. А ведь не исключено, что некоторые идеи, подсмотренные у студентов, дизайнеры LADA применят на серийных машинах. И наверняка это понравилось бы потребителям. Особенно, если еще бы и цены на новые яркие модели АВТОВАЗа не кусались.