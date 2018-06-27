Когда официально представят обновленный Mitsubishi Pajero

СМИ Поднебесной сообщили, что премьера обновленного Mitsubishi Pajero запланирована на 1 июля. Впрочем, изменения внедорожника вряд ли можно считать полноценным рестайлингом. Судя по опубликованным фотографиям, передняя часть автомобиля преобразилась за счет единственного элемента — новой решетки радиатора. Какие изменения на корме, и есть ли они вообще, пока неизвестно.

К тому же, по предварительным данным, никаких новшеств в интерьере и силовой линейке не ожидается. Так что, с учетом, прямо скажем — специфического дизайна решетки радиатора, наши поклонники Mitsubishi Pajero сильно жалеть не будут, если в таком виде модель не добрется до российского рынка.

Напомним, что недавно официальный дистрибьютор Mitsubishi в России сообщил о запуске специальной акции продаж пикапа L200 с АКПП по цене комплектации с механикой. Воспользоваться выгодными условиями могут физические и юридические лица.