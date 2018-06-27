Mercedes-Benz опять отзывает автомобили в России

В то же время владельцы автомобилей Mercedes-Benz C- и E-Класса могут самостоятельно выяснить, попадает ли их авто под отзыв. Для этого на сайте «Росстандарта», федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, нужно найти перечень с VIN неисправных автомобилей, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Там специалисты проверят крепления сидений и заменять их спинки, если это необходимо. Замена деталей и ремонтные работы владельцам обойдутся совершенно бесплатно.

Mercedes-Benz последнее время зачастил с отзывными компаниями. Напоминаем, что предыдущая подобное мероприятие штутгартской марки было объявлено в конце прошлого месяца. Тогда под отзыв подпали всего 70 машин, у которых могут заклинивать катушки ремней безопасности. А в марте стало известно о вероятном срабатывании водительских подушек безопасности у более 20 000 автомобилей.