Почти 70% рынка коммерческого транспорпта в России принадлежат отечественным брендам

За первые пять месяцев этого года было продано 30 500 новых автомобилей класса LCV российских марок. Если перевести эти цифры в проценты, на долю отечественных брендов на рынке легкого коммерческого транспорта пришлось 69,5%. Остальные 30,5% — это машины иностранных производителей, разошедшиеся тиражом в 13 400 единиц.
Светлана Ермолаева

Эти цифры публикует «Автостат». Агентство не расшифровывает, сколько пришлось на конкретные российские марки и модели. Зато рассказывает, что среди иномарок на первом месте оказались немецкие (13%), вторую строчку заняли «американцы» (9%), а третьими идут французские авто (4,5%). Четвертое место заняли итальянские бренды (2%).

Суммарно в России с января по май 2018 года было продано 43 900 легких коммерческих автомобилей. И 56% из них — с дизельными агрегатами. Впервые за последние 10 лет наблюдается такая большая цифра.Напомним, что в 2014 году на «дизели» пришлось 53% в сегменте LCV. А до этого доля таких авто никогда не переваливала за отметку в 50%.

Надо отметить, что весь отечественный рынок легкого коммерческого транспорта вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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27 июня 2018
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