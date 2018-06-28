До конца ЧМ-2018 по футболу Mitsubishi продает свои авто за полцены

Только до 15 июля, пока Россия принимает Чемпионат мира по футболу, во всех дилерских центрах Mitsubishi можно приобрести кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport за полцены. Остальную сумму нужно будет внести в течение пяти лет. Но что интересно, кредит АО МС Банк Рус дает под 0% годовых. То есть, по факту японцы предоставляют своим клиентам рассрочку без какой-либо переплаты.

– Вдохновленные первой игрой российской сборной по футболу мы решили порадовать покупателей особыми кредитными условиями на время проведения Чемпионата Мира по футболу и уверены, что кредитное предложение будет востребовано, и позволит будущим клиентам осуществить их мечту и получить удовольствие от владения новым автомобилем, — сказал председатель правления банка Саваии Норихиро.

Добавим, что на сегодняшний день кроссовер Mitsubishi Outlander продается в нашей стране в нескольких бензиновых модификациях по цене от 1 559 000 рублей. За рамный внедорожник Pajero Sport, в моторную гамму которого входят как бензиновый, так и дизельный двигатель, придется заплатить побольше. Прайсы на японский «вездеход» стартуют с отметки в 2 199 000 целковых.