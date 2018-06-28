У Mazda6 нашли проблемы с безопасностью из-за сырости

Федеральное агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало сообщение об отзыве 8 090 Mazda 6, проданных в России c августа 2002 года по июнь 2008 года. Причиной отзыва названо «возможное продолжительное влияние высокой абсолютной влажности», которое может привести к разрушению или растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира. Следствием этот, вероятно, станет некорректное срабатывание подушек при аварии, сопряженное с попаданием металлических осколков в водителя или пассажиров.

— Уполномоченные представители ООО «Мазда Мотор РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, — говорится в сообщении Росстандарта.

Замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира на качественные будет осуществлена бесплатно для владельцев.