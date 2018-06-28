УАЗ Патриот обзавелся новой раздаточной коробкой

Речь идет о модели TZ-94 (раздаточное число — 2,48) производства индийской компании Divgi TorqTransfer Systems (Divgi-TTS).

Завод сертифицировал «обновку» для Патриота еще в декабре прошлого года как запасной вариант. Видимо, пришлось применить этот самый вариант. О том, что на модель начали устанавливать новое устройство, производитель официально пока не сообщал. Впрочем, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», автомобиль с новой раздаткой уже сошел с конвейера в апреле этого года.

Напомним, что компания сертификацию нового узла объяснила тем, что производству необходим резервный вариант на тот случай, если будут переработаны условия договора с имеющимся поставщиком или придется уменьшать себестоимость УАЗ Патриот. Видимо, какой-то из этих случаев уже произошел, но завод решил оставить поклонников своей марки в неведении.

Независимые специалисты считают, что замена раздатки не должна отразиться на качестве внедорожника, который, к слову, и без того не шибко этим самым качеством славится. Однако будет отрадно, если с появлением нового узла, оно станет лучше.

Кстати, среди клиентов индийского производителя новой раздаточной коробки можно увидеть всем известные бренды Mahindra, Toyota, Ford, GM, SsangYong и другие.