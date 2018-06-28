В Audi обнаружены проблемы с тормозами и другие неисправности

Сервисная акция распространяется на 728 автомобилей Audi A4, A5, Q5, А6, реализованных c 2012 по 2017 год. В качестве причины отзыва указывается возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и неисправностям дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В результате не исключены оплавления. На автомобилях бесплатно заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение блока управления двигателя.

Кроме того, под сервисную акцию попал 41 экземпляр Audi Q5, проданный в этом году в связи с неисправностями поршней задних тормозных суппортов. Не исключено, что при торможении у педали увеличится ход, а эффективность блокировки задней оси может быть снижена. На этих машинах следует прокачать задний контур тормозной системы.

Официальные дилеры Audi проинформируют владельцев указанных авто о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.

Напомним, что на днях немецкий производитель представил обновленные седан Audi А4 и универсал A4 Avant 2019 модельного года.