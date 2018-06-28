Зарплаты рабочих АВТОВАЗа рванули вверх

С 1 июля 2018 года АВТОВАЗ повышает зарплаты своих сотрудников сборочных производств в Тольятти на 6,9%. В сообщении, распространенном компанией отдельно оговаривается, что высший менеджмент компании прибавки к своим доходам не получит.

– После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АВТОВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне. Я уверен, что этот рост позитивно скажется на жизни нашего коллектива и семьях работников, — цитирует пресс-служба завода слова президента компании Ива Каракатзаниса.